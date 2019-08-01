Великолучанка, ребенок которой погиб после падения из окна, найдена мертвой

В пятницу в Великих Луках в одной из квартир был обнаружен труп женщины, сообщает портал iLuki.ru. Она была матерью двухлетнего малыша, погибшего от травм после падения из окна 30 июля.
«Тело женщины обнаружено с признаками насильственной смерти, в настоящее время мы проверяем все обстоятельства и выясняем причины смерти. До завершения проверки делать какие-либо выводы преждевременно», - рассказал руководитель Следственного отдела по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области Станислав Кожевников.