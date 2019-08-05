Происшествия

Автомобиль изъяли у должника псковские приставы

Принадлежащий гражданину автомобиль «Kia Spectra» судебные приставы Пскова изъяли в счет оплаты задолженности, сообщается на сайте ведомства.

На исполнении, в УФССП России по Псковской области находится 25 исполнительных производств в отношении гражданин, который должен выплатить различных задолженностей на сумму более 200 тысяч рублей. Несколько месяцев от него поступали небольшие переводы в счёт долга, но они прекратились. Поэтому, для исполнения данного решения суда, должник был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации и в праве проведения регистрационных действий со своим имуществом. Кроме того, имеющийся у должника автомобиль «Kia Spectra» был подвергнут судебными приставами описи и аресту.

Должнику было разъяснено, что если им не будут выполнены требования исполнительного документа, его автомобиль будет передан на реализацию и продан на торгах. Но оплаты задолженности не поступило, в связи с чем, автомобиль был передан на оценку. Стоимость автомобиля по результатам оценки составила 106 тысяч рублей.

Для обеспечения сохранности арестованного автомобиля было произведено изъятие автотранспортного средства. На эвакуаторе арестованный автомобиль доставлен на специализированную стоянку, где будет находиться на время проведения торгов по его реализации.

Напоминаем, что одной из главных мер принудительного характера по взысканию задолженностей - является арест имущества должника с последующей его реализацией в счёт погашения задолженности. Арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости — ограничение права пользования имуществом или его изъятие.