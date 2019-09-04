Происшествия

В Великих Луках задержан подозреваемый в ограблении несовершеннолетней

В Великих Луках полицейские задержали мужчину, который подозревается в грабеже в отношении 16-летней местной жительницы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в полицию обратилась мать девочки. Женщина рассказала, что вечером в парке на проспекте Ленина мужчина отобрал у ее дочери сумку, в которой находился мобильный телефон.

Информация о совершенном преступлении была незамедлительно передана всем нарядам полиции. По ориентировке экипажем ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки ранее судимый подозреваемый был задержан.

В настоящее время гражданин дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью й статьи 161 «Грабеж» УК РФ.