Происшествия

В Псковской области возбуждено более 150 уголовных дел по фактам незаконного расходования средств маткапитала

Выдача сертификатов на материнский капитал и перечисление его средств находится в ведомстве органов Пенсионного фонда РФ.

Специалисты органов ПФР Псковской области проверяют достоверность сведений в представленных гражданами документах вместе с заявлениями о выдаче сертификата или о распоряжении средствами материнского капитала.

Для этого органы ПФР направляют запросы в различные инстанции. В органы ЗАГС и органы опеки и попечительства - чтобы выявить факты лишения родительских прав, отмены усыновления ребенка, ограничения в родительских правах, отобрания ребенка. В органы МВД - для проверки фактов совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности.

С учетом полученных сведений пенсионные органы выносят соответствующие решения об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления о выдаче сертификата или о распоряжении средствами материнского капитала.

В случаях выявления фактов, позволяющих усомниться в законности использования средств материнского капитала, органы ПФР направляют соответствующую информацию в правоохранительные органы.

Как пояснила управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова совместная работа отделения ПФР, администраций городов и районов области, правоохранительных органов по предотвращению обналичивания материнского капитала в регионе проводится с 2011 года.

«С этого времени в области административными комиссиями проводятся обследования всех приобретенных жилых домов, а их заключения учитываются при принятии решения о перечислении средств МСК. – Бывают случаи, когда граждане пытаются приобрести настоящие развалины, либо делают косметический ремонт в ветхом доме с обвалившейся крышей», – сказала руководитель.

В ходе контроля за целевым использованием средств материнского капитала правоохранительными органами и органами прокуратуры проведено 2728 проверок по фактам преступлений, связанных с использованием средств МСК. По результатам проверок с 2011 года возбуждено 158 уголовных дел. Фигурантами дел стали 50 владельцев сертификатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР.

Отделение ПФР по Псковской области напоминает гражданам, что любой вариант «обналичивания» материнского (семейного) капитала предлагаемый разными лицами и организациями является грубым нарушением законодательства.

Предлагаемые схемы по «обналичиванию» материнского капитала имеют исключительно криминальную основу. Соглашаясь на сомнительную сделку, человек может не просто лишиться законных средств, но и быть признанным соучастником мошеннических действий.

Законным является только использование средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные в законе: улучшение жилищных условий, образование детей, покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, накопления в виде пенсионного капитала матери и получение ежемесячной выплаты.

Напомним, что программа действует по 31 декабря 2021 года для тех семей, у которых родится (будет усыновлен) второй или последующий ребенок. Само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте https://vk.com/pfr_pskov