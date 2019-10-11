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173 уголовных дела возбудили в 2019 году псковские судебные приставы в отношении неплательщиков алиментов

173 уголовных дела по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» возбуждено с начала 2019 года судебными приставами (дознавателями) Управления ФССП России по Псковской области. За уклонение от уплаты алиментов должникам грозят исправительные либо принудительные работы, арест, либо лишение свободы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждают в тех случаях, когда должник, несмотря на привлечение его к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», в течение двух и более месяцев не выплачивает алименты.

Многие алиментщики, в отношении которых возбуждено уголовное дело, - это люди, не работающие и их долг перед взыскателями может достигать сотен тысяч рублей.

Так, жительница Новосокольнического района по решению суда обязана была выпплачивать алименты в пользу своего ребёнка в размере 1/4 от всех видов заработка. Однако, должница решение суда игнорировала и не торопилась выполнять алиментные обязательства. Судебным приставом (дознавателем) отдела судебных приставов было возбуждено в отношении неё уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В настоящее время ведется дознание, после чего дело будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного акта и последующего направления в суд.

Наказание, которое ждет должницу за уклонение от уплаты алиментов - исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

В настоящее время, должниками по алиментам являются свыше 4 тысяч жителей региона. В 2019 году, 325 уже привлечены к административной ответственности, 173 к уголовной. Если ты должник по алиментам и не выплачиваешь алиментные платежи своим детям помни, что тебя ждут серьёзные меры, вплоть до уголовной ответственности.