Происшествия

Житель Невельского района угнал автомобиль у спящего гостя

Житель Невельского района подозревается в угоне автомобиля у спящего гостя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в деревню Завруи в гости к местному жителю из соседней деревни Усть-Долыссы на автомобиле ВАЗ-21074 приехал 66-летний мужчина. После застолья гость решил поспать и расположился на заднем сиденье своей машины. Этим воспользовался безработный 44-летний хозяин жилища, который ранее неоднократно был судим.

Мужчина вытащил из кармана спящего автовладельца ключи от автомобиля, сел за руль и отправился кататься. Однако по дороге не справился с управлением и совершил ДТП, врезавшись в дерево. «К счастью, никто не пострадал. А машина получила технические повреждения», - уточнили в ведомстве.

В настоящее время ВАЗ обнаружен и изъят. Подозреваемый был задержан, он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.