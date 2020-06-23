Происшествия

В Псковской области обнаружили подпольную майнинг-ферму

Энергетики обнаружили в Псковской области подпольную майнинг-ферму. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад», криптовалютчики похищали электроэнергию в особо крупном размере в поселке Кунья, на территории производственной базы, где в одном из неприметных ангаров было размещено соответствующее оборудование.

Специалисты Псковского филиала «Россети Северо-Запад», АО «Псковэнергоагент» вместе с полицейскими провели проверку прибора учета электроэнергии. При осмотре счетчика выяснилось, что майнеры-злоумышленники повредили антимагнитную пломбу и установили на него магнит, чтобы безучетно использовать электроэнергию. Внутри ангара обнаружилось оборудование для производства криптовалюты, незаконно подключенное к сетям Псковского филиала.

Ущерб от действий энерговоров в настоящее время оценивается. Но уже очевидно, что речь идет о хищении энергии в особо крупном размере (свыше 1,25 млн руб.). Материалы будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Виновным грозит уголовная ответственность - до 5 лет лишения свободы.

Добавим, что обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и хищения электроэнергии можно сообщать на единый бесплатный телефон «горячей линии» Россети Северо-Запад: 8-800-220-0-220.