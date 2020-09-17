Происшествия

350 литров водки без документов изъяли полицейские в кафе Острова

350 литров водки, а также коньяк, виски и портвейн изъяли полицейские в одном из кафе города Острова 18 сентября. Всего в заведении обнаружили более полутонны алкоголя без документов, подтверждающих легальность его производства и реализации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Кроме того, в этом кафе продавали алкоголь на вынос без вскрытия тары.

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Аналогичное правонарушение выявили в псковском продуктовом магазине. Здесь полицейские изъяли более 100 литров портвейна. Владельцу придется нести ответственность по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Еще столько же спиртного изъяли в магазине в деревне Карпово Островского района. В этой торговой точке к тому же продавали пиво в таре более 1,5 литра, что запрещено законом.

Вчера полицейские выявили 15 правонарушений в сфере реализации алкогольной продукции в нескольких городах и районах области.