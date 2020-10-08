Происшествия

Псковскую строительную организацию оштрафовали за несвоевременную выплату зарплаты

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «СМУ-105». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе внеплановой проверки выявлено, что заработная плата работникам выплачивалась не только с нарушением установленных сроков, но еще и не в полном объеме.

Организации выдано предписание об устранении нарушений. Кроме того, ООО «СМУ-105» назначено административное наказание в виде штрафа.

Добавим, что в прошлом году в отношении указанной строительной организации возбуждено исполнительное производство в связи с долговыми обязательствами. Общая сумма задолженности организации превысила 900 тысяч руб.