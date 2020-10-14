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Следователи инициировали проверку Себежского дома-интерната для престарелых и инвалидов

Следственными органами СК РФ по Псковской области организовано проведение доследственной проверки по выявленной в ходе мониторинга СМИ информации о нарушение санитарно-эпидемиологических правил в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что новый очаг коронавирусной инфекции выявлен в Себежском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где заразились семь сотрудников и двое постояльцев.

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В настоящее время руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майором юстиции Петром Крупеней поручено провести процессуальную проверку по данной публикации на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание.