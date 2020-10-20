Происшествия

До 5 лет тюрьмы грозит псковичу за угон автомобиля

До 5 лет лишения свободы грозит псковичу за угон автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ходе дознания установлено, что вечером 12 сентября злоумышленник находился в гостях у знакомого в доме в деревне Конечек Псковского района, где он и еще двое мужчин распивали спиртное. В 2 часа ночи 13 сентября, когда хозяин дома, а также еще один знакомый злоумышленника уснули, последний решил угнать автомашину «Тойота Королла», принадлежащую хозяину дома, и доехать на ней до Пскова.

В Пскове он не справился с управлением и попал в ДТП.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 166 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.