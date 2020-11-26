Происшествия

Житель Дедовичского района заплатит 160 тысяч рублей за убитого лося

Жителя Дедовичского района осудили за незаконное убийство лося. Районным судом в рамках гражданско-правового поля рассмотрен иск комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды о возмещении ущерба, причиненного охотничьим ресурсам в размере 160 000 рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, в рамках расследования уголовного дела было установлено, что мужчина в ходе незаконно добыл одну особь самца лося. В результате его противоправных действий охотничьим ресурсам причинен ущерб в размере 240 000 рублей, но с учетом частичного возмещения ущерба в добровольном порядке в размере 80 000 рублей, сумма иска истцом была уменьшена.

Ответчик иск признал, исковое заявление удовлетворено в полном объеме.