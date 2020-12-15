Происшествия

Сбытчик фальшивок задержан в Великих Луках

Сбытчика фальшивых денег задержала полиция в Великих Луках. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщение поступило от заведующей кассой финансового учреждения, расположенного на Октябрьском проспекте. Она рассказала об обнаружении денежной купюры достоинством 5000 рублей (образца 1997 года выпуска) с признаками подделки. Удалось установить, что банкнота поступила в банк с выручкой из алкогольного магазина крупной торговой сети.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили человека, причастного к совершению преступления. Им оказался мужчина 1972 года рождения. Уроженец Великих Лук сейчас проживает в Санкт-Петербурге, но периодически приезжает на малую Родину. В ходе одного из визитов злоумышленник и сбыл фальшивку.

В содеянном подозреваемый сознался. Во время обыска по месту жительства в Петербурге у него изъяты 2 купюры номиналом 5000 рублей с признаками подделки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» УК РФ. Расследование продолжается.