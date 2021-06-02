Происшествия

Экс-полицейского в Пскове признали виновным в избиении задержанной женщины

Бывшего старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции №1 микрорайона «Завеличье» УМВД России по городу Пскову признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

19 августа 2019 года осужденный, находясь в служебном кабинете отдела полиции, не менее трех раз ударил по голове доставленную им женщину, заставляя признаться в краже. В результате потерпевшей были причинены телесные повреждения в виде кровоподтека в области лица справа и травматического разрыва барабанной перепонки правого уха, рассказали в ведомстве.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности полиции. Гражданин был уволен из органов внутренних дел.

Приговором суда виновному назначили наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.