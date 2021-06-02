Происшествия

Псковича осудили за избиение выехавшего на вызов полицейского

Жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителей власти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

31 мая прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил конфликт на бытовой почве в квартире своей сожительницы. На вызов хозяйки квартиры прибыли сотрудники. Подсудимый пытался оказать полиции сопротивление, нанося удары в различные части тела, что повлекло вред здоровью небольшой и средней тяжести.

Суд признал псковича виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.