Прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки аэростата в Псковской области

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки аэростата в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в надзорном ведомстве.
Это случилось 12 июня около 20.20 в деревне Рыжаково. По предварительным данным, экскурсионный полет аэростата RA0554G совершен из Великих Лук. Жесткая посадка произошла из-за погодных условий. На борту находились 7 человек, из них 2 получили травмы, они обратились в медицинское учреждение. Погибших нет.
Великолукская транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства, при наличии оснований примет меры. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.