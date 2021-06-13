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Прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки аэростата в Псковской области

14.06.2021 00:28|ПсковКомментариев: 0

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки аэростата в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в надзорном ведомстве.

Это случилось 12 июня около 20.20 в деревне Рыжаково. По предварительным данным, экскурсионный полет аэростата RA0554G совершен из Великих Лук. Жесткая посадка произошла из-за погодных условий. На борту находились 7 человек, из них 2 получили травмы, они обратились в медицинское учреждение. Погибших нет.

Великолукская транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства, при наличии оснований примет меры. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Теги: #великие луки #воздухоплавание #прокуратура #Проверка
Источник: Псковская Лента Новостей
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