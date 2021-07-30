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Ранее судимых псковичей подозревают в совершении дачных краж

Ранее судимых жителей Псковской области подозревают в совершении дачных краж в нескольких районах региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в полицию Великолукского района поступило заявление от пенсионера о краже из дачного дома в деревне Рыжково. Неизвестный похитил у него садовую тачку и лом черных металлов. Общая сумма ущерба составила 10 000 рублей. В помещение злоумышленник проник через незапертую дверь.

Стражи порядка установили личность предполагаемого похитителя. Им оказался великолучанин 1967 года рождения. Ранее мужчина уже был судим. При обыске у него изъяли похищенное имущество. По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело.

Кроме того, 48-летний печерянин также обратился в местный отдел полиции с заявлением о краже. С чердака его дома похитили садовую корзину и комбайн для сбора ягод через незапертую входную дверь. Стражи порядка оперативно установили подозреваемого в краже: им оказался безработный житель деревни Лавры. 35-летнего мужчину ранее уже судили за кражу. В этот раз житель Печорского района дал признательные показания, а при проведении обыска полицейские изъяли у него похищенное. По данному факту возбудили уголовное дело.

Расследования по обоим делам продолжается.