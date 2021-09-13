Происшествия

КПРФ: Дебоширы попытались устроить драку с партийными агитаторами

Дебоширы попытались разломать агитационный куб и устроить драку с агитаторами КПРФ в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения КПРФ.

Фото: областное отделение КПРФ

Как рассказали в обкоме, 13 сентября на пикет депутата гордумы Александра Баева в городе Пскове у торгового центра «Европарк» пришла группа молодых, по мнению коммунистов, «не очень трезвых людей», которые использовали ненормативную лексику. На место происшествия были вызваны полицейские.

По информации коммунистов, молодых людей проверят на причастность к порче агитационного баннера кандидата от КПРФ.