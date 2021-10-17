Происшествия

Более 20 наркопреступлений совершил в Пскове житель Владимирской области

Жителя Владимирской области осудили за совершение 22 преступлений, связанных с оборотом наркотиков на территории города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что с 14 по 16 апреля 2020 года подсудимый незаконно приобретал наркотик, который расфасовывал в удобную для сбыта упаковку, а затем помещал его в тайник-закладку, с помощью мобильного телефона делал фотографию и составлял описание с указанием географических координат. После этого он отправлял неустановленному лицу все эти данные через интернет.

Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.