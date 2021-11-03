Происшествия

Жителя Печорского района разыскивают в Псковской области

В Псковской области разыскивают 33-летнего Олега Зорина. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда Псковской области «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Молодой мужчина проживает в деревне Луки Печорского района. С 29 октября 2021 года его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. В день исчезновения на нем, предположительно, была темно-синяя куртка, синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Олега Зорина, просят позвонить по телефонам 8(800) 700-54-52 или 112.