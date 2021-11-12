Происшествия

Пропавшего в Печорском районе мужчину нашли мертвым

Мужчина, который пропал в Печорском районе в октябре, найден мертвым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото здесь и далее: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

33-летний Олег Зорин пропал в деревне Луки, с 29 октября его местоположение было неизвестно.

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Поисковикам также удалось обнаружить 51-летнего Владимира Егорова, которого с 1 октября начали искать в районе деревни Махново Бежаницкого района. Мужчина жив.