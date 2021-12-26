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Осужденный в Псковской области получил штраф за демонстрацию нацистских татуировок

Осужденного мужчину в Псковской области привлекли к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчина отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима №4 в селе Середка. Установлено, что злоумышленник публично демонстрировал имевшиеся на теле татуировки, признанные нацистской символикой.

«При этом правонарушитель осознавал факт демонстрации нацистской символики, вызвавший у других осужденных негативное отношение к ее демонстрации, как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах», - отметили в прокуратуре.

Постановление суда вступило в законную силу.