Общество

Назван размер средней выплаты по единому детскому пособию

Средний размер единого пособия, которое россиянам выплачивают на детей от рождения до 17 лет, составляет 15 тысяч рублей в месяц. Такие данные на демографическом форуме «Россия – страна семей» обнародовал министр труда Антон Котяков.

«В среднем по стране это порядка 15 тысяч ежемесячно, - приводит слова министра РИА Новости. - То есть достаточно значимая мера поддержки, которая позволяет сегодня выравнивать ситуацию в семьях».

Единое пособие появилось в 2023 году, объединив разрозненные ранее выплаты, привязанные к разным детским возрастам. Его выплачивают семьям, в которых доход на человека не превышает прожиточный минимум по региону проживания. В Псковской области это 15 298 рублей. Размер пособия составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Базовый размер пособия в Псковской области составляет 7400 рублей.