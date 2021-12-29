Происшествия

Иностранец попытался дать взятку псковскому таможеннику

Псковские полицейские пресекли дачу взятки сотруднику таможни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе линейного отдела МВД России на транспорте.

В автомобильном пункте пропуска Псковской области с поличным задержали 44-летнего гражданина соседней страны. Он передавал взятку размером 5000 рублей за ускорение процедуры оформления и беспрепятственного прохождения контроля. Сотрудник от денег отказался и сообщил «о склонении к совершению коррупционного правонарушения».

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взятничество). Максимальное наказание по указанной статье — лишение свободы на срок до одного года. В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.