Происшествия

Пропавшего более двух лет назад мужчину продолжают искать в Великих Луках

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки продолжают разыскивать Евгения Степанова 1989 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, он пропал 4 августа 2019 года.

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Псковской области

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые, короткие волосы, светло-серые глаза.

Мужчина был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Степанова, просят обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.