Происшествия

Великолучанину грозит лишние свободы до пяти лет за избиение полицейского

Великолучанину грозит лишние свободы до пяти лет за избиение полицейского. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В сентябре местный житель, находясь в подъезде своего дома, грубо нарушал общественный порядок. На сделанное ему замечание участковым уполномоченным полиции ОМВД России по городу Великие Луки, находящимся на суточном дежурстве, гражданин отреагировал агрессивно и, не желая быть привлеченным к административной ответственности, руками схватил сотрудника полиции, прижал его к стене подъезда и нанес ему не менее пяти ударов руками в область головы, лица и верхних конечностей.

Санкция части 1 статьи 318 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и в виде лишения свободы на срок до пяти лет, пояснили в ведомстве. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.