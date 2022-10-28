Происшествия

Великолучанину стало плохо во время купания в холодной воде

Жителю Великолукского района стало плохо во время купания в холодной воде 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото из архива ПЛН

В 18:55 в деревне Фотьево гражданин 1971 года рождения практиковал купание в холодной воде в Фотьевском озере. Мужчина почувствовал боль в сердце и начал тонуть. В 19:05 специалисты поисково-спасательного отряда города Великие Луки извлекли мужчину на берег и передали бригаде скорой помощи.

Кроме того, 28 октября от ОМВД России по Псковскому району поступила заявка на поиски гражданина 1947 года рождения, который ушел из дома 29 августа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в понедельник, 31 октября, запланирован выезд водолазной группы на озеро Глухое.