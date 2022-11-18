Происшествия

Полицейские нашли пропавшего 5-летнего мальчика в Пскове

Экипаж патрульно-постовой службы полиции в Пскове в кратчайшие сроки обнаружил пропавшего ребёнка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

17 ноября около 19.00 в полицию поступило сообщение от бдительных жителей Завеличья о том, что в районе Рижского проспекта один без взрослых ходит маленький мальчик. На место незамедлительно выехал экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову. Вскоре в ходе поиска в одном из дворов полицейские обнаружили разыскиваемого ребёнка.

«Пятилетний Саша оказался жителем Пскова. Он рассказал дядям в полицейской форме, что они с папой приехали в магазин за покупками. Выяснилось, что пока родитель загружал багажник автомобиля приобретенными товарами - юный пскович, видимо, решил поизучать окрестности. В итоге полицейские передали любознательного мальчугана подоспевшему отцу, который тоже уже вовсю занимался поисками внезапно исчезнувшего сына. Мужчина поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь», - рассказали в полиции.