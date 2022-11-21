Происшествия

Полицейский разбился насмерть, упав с эскалатора в торговом центре

В торговом центре Центрального района Волгограда мужчина разбился насмерть, упав с эскалатора.

По сообщениям очевидцев, мужчина выходил с верхних этажей с другом. «Сначала телефон упал, а потом мужчина просто камнем вниз пролетел», - добавили очевидцы.

По предварительной информации издания «Блокнот Волгоград», 37-летний волгоградец находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина гулял по магазинам вместе с другом, который не уследил за своим товарищем.

В экстренных службах информацию о случившемся подтвердили. Как стало известно журналистам V1.RU, погибший оказался сотрудником полиции. Спасти мужчину медикам не удалось — он скончался до их прибытия.