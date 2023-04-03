Происшествия

Лесоруба будут судить в Порхове за случайное убийство на работе

26-летний мужчина предстанет перед судом в Порхове по обвинению в причинении знакомому смерти в момент лесозаготовительных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

По версии следствия, 25 января обвиняемый с помощью бензопилы занимался заготовкой древесины в Порховском районе. В это время спиленная ель задела усохший ствол березы, который переломился и упал на находящегося в опасной зоне другого лесоруба. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что лесоруб случайно убил своего сына под Псковом.