Происшествия

Молодой острович попал под арест за пьяный дебош у местной гостиницы

20-летнего жителя города Острова привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

16 мая в 22.30 молодой человек, находясь у гостиницы «Остров-Парк» города Острова, громко выражался в адрес посторонних граждан и администратора гостиницы грубой нецензурной бранью. При этом он повредил имущество гостиницы: мусорный бак и металлическую калитку.

Правонарушитель в судебном заседании полностью признал вину. Своё поведение объяснил алкогольным опьянением.

Из объяснений администратора гостиницы следует, что она увидела на прилегающей территории гостиницы ранее незнакомого мужчину, который громко выражался грубой нецензурной бранью, вел себя агрессивно, вызывающе, размахивал руками, ногой пнул и перевернул мусорный бак, ударил несколько раз и перевернул скамейку, снял с петель металлическую решетку.

Действия правонарушителя суд квалифицировал как мелкое хулиганство. С учетом признания вины, а также того, что молодой человек повторно совершил однородное правонарушение, суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток. Постановление суда в законную силу пока не вступило.