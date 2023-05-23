Происшествия

Петербуржца осудили за попытку дать взятку сотруднику полиции в Пскове

Псковский городской суд провозгласил приговор по уголовному делу в отношении жителя Санкт-Петербурга, которому предъявили обвинение в даче взятки должностному лицу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в период с 22 декабря 2020 года по 23 апреля 2021 года подсудимый, являясь фактическим владельцем немаркированных табачных изделий, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, обратился к жителю Пскова, сообщив о намерении дать взятку должностному лицу из числа сотрудников УМВД России по Псковской области. По мнению подсудимого, сотрудник мог способствовать возврату ранее изъятых табачных изделий в количестве 179 коробок (89500 пачек), которые в силу закона подлежали конфискации либо уничтожению.

Подсудимый прибыл в Псков, встретился с посредником, действующим под контролем оперативных сотрудников, и передал ему взятку в сумме 50000 рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции на месте преступления.

Суд признал мужчину виновным и с учетом переквалификации его действий на покушение, назначил наказание в виде штрафа в размере 750 000 рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.