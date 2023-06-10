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Неизвестный занял у великолучанки 72 тысячи рублей, а вернул долг билетами банка приколов

Неизвестный занял 72 тысячи рублей у великолучанки, а вернул долг билетами банка приколов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

«Установлено, что с 20 марта по 5 апреля неустановленное лицо, находясь на территории города Великие Луки, под предлогом займа завладело денежными средствами, принадлежащими гражданке Б., а вернуло взятый долг купюрами "банка приколов"», – пояснили в ведомстве.

Прокуратура изучило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесенное органом дознания полиции.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела признали незаконным и отменили.

В итоге, уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) все-таки возбудили. Принимаются меры к розыску виновного.