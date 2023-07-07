Происшествия

Неизвестный украл шлагбаум на улице Яна Райниса в Пскове

Неизвестный мужчина украл шлагбаум в Пскове. Снимок 6 июля опубликован в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Ксения Ерофеева / «Инцидент Псков»

«Улица Яна Райниса. Мужчина украл шлагбаум», - написала автор снимка.

В комментариях другие подписчики сообщества предположили, что это не обязательно должна быть кража.

«Почему сразу украл? Может, несёт на реставрацию», - отметил мужчина.

«Почему сразу украл? Может, с работы отдали, ну или на помойке нашёл», - предположил другой подписчик группы.

«А наш народ даже по ночам бдит, молодцы!» - похвалила внимательную горожанку, запечатлевшую эту ситуацию, другая местная жительница.