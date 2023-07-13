Происшествия

Безработный опочанин напился и до смерти избил отца

32-летний безработный мужчина предстанет перед судом в Опочке по обвинению в убийстве отца (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

По версии следствия, 8 января обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился по месту жительства в городе Опочка. Мужчина поссорился с 54-летним отцом на бытовой почве. В ходе конфликта он несколько раз ударил его по различным частям руками, поленом и попавшим под руку инструментом. В результате черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.