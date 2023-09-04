Происшествия

Престарелый пскович-инвалид два раза выстрелил в знакомого из пистолета и попал под суд

Жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за покушение на убийство человека (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

22 апреля 2017 года подсудимый находился у себя в квартире в состоянии алкогольного опьянения. Он поссорился с потерпевшим, между ними началась драка, в ходе которой злоумышленник два раза выстрелил в потерпевшего из пистолета, ранив его в живот и бедро. В связи с тем, что раненому оказали своевременную медицинскую помощь, он остался жив.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При назначении наказания суд учел его престарелый возраст, наличие ряда хронических заболеваний и инвалидности 2 группы, а также противоправное поведение потерпевшего.