Происшествия

Судимого псковича наказали за похищение икон Богоматери

Ранее судимого 38-летнего жителя Псковского района привлекли к уголовной ответственности за кражу иконы (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина в июле, находясь в квартире своего знакомого, похитил икону «Казанской пресвятой Богоматери» стоимостью 30 000 рублей, а также икону «Богоматерь всех скорбящих радость» стоимостью 15 000 рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину. Учитывая наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, мнение потерпевшего о снисхождении, суд посчитал возможным назначить виновному наказание в виде лишения свободы в размере менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Приговором суда мужчине с учетом частичного присоединения наказания, назначенного по предыдущему приговору, назначили 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, суд с осужденного пользу потерпевшего взыскал материальный ущерб в размере 15 000 рублей. Икона стоимостью 30 000 рублей возвращена потерпевшему.