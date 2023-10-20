Происшествия

Житель дедовичской деревни спас собаку от волка в собственном дворе

Волк напал на собаку в деревне Шульгино Дедовичского района в ночь на 23 октября, хозяин вовремя вышел на улицу и спас питомца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили читатели.

«Сегодня ночью в соседней деревне Шульгино опять было нападение волков на собаку в одном дворе. Хозяин успел вовремя выскочить и отпугнуть зверя. Фото нет, к сожалению, у пенсионеров, которые звонили, только кнопочные телефоны. Вообще в этих деревнях остались по 3-4 дома, практически уже никто не живёт. Деревни пустые», - рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что волки атакуют частные дома в деревнях Ламово и Сорокино Дедовичского района.