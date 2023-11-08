Происшествия

Пскович избил и таскал за волосы незнакомку в общежитии

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за нанесение побоев незнакомой ему женщине (часть 2 статьи 116.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Обвиняемый в ходе конфликта с незнакомой ему женщиной, произошедшего в помещении общей кухни общежития, несколько раз ударил ее и за волосы попытался вытащить из кухни в общий коридор. Он причинил женщине физическую боль и телесные повреждения.

В прокуратуре отметили, что у мужчины есть неснятая и непогашенная судимость за ранее совершенное им тяжкое преступление.

Санкция части 2 статьи 116.1 УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на тот же срок, либо ареста на срок до шести месяцев. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.