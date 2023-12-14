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Происшествия

В Москве оконная рама упала на женщину с ребенком с высоты 21 этажа

15.12.2023 08:30|ПсковКомментариев: 0

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как оконная рама упала на женщину с маленьким ребенком с 20-го этажа жилого дома на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

 

 

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«Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьм 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел 30 ноября. С 20-го этажа жилого дома по улице Герасима Курина на 30-летнюю женщину с маленьким ребенком упала оконная рама. Пострадавшие получили телесные повреждения. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. 

 

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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