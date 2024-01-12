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Происшествия

Названа предварительная причина пожара в доме на улице Труда в Пскове

12.01.2024 09:40|ПсковКомментариев: 0

Предварительную причину пожара в квартире дома №39 на улице Труда в Пскове назвали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области 

Сообщение о возгорании поступило 11 января в 20:52. В пятиэтажном многоквартирном жилом доме №39 в трехкомнатной квартире огонь повредил комнату по всей площади. Кроме того, две другие комнаты, кухня и ванная закопчены. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Спасены 12 человек (1 из них ребенок). Эвакуировали трёх человек.

А в 12:52 поступило уведомление о пожаре в деревне Видовичи Печорского района. Там на улице Полевой сгорел жилой дом.
Причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки в помещении кухни. Удалось спасти хозяйственную постройку.

В 02:59 стало известно о происшествии в СНТ «Чайка» Великолукского района. Там сгорел садовый дом, огнем повреждена кровля.
Причиной пожара считают короткое замыкание электрооборудования внутри садового дома.

Теги: #псков #пожары
Источник: Псковская Лента Новостей
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