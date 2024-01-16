Происшествия

Школа горела в Дедовичском районе

Школа горела в деревне Дубишно Дедовичского района 17 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Так, в 14:40 спасатели получили сообщение о пожаре в деревне Дубишно. Там на улице Центральной в средней школе №2 (филиал «Дубишинская школа») помещение мастерской на первом этаже выгорело изнутри. Кроме того, соседнее помещение и коридор первого этажа закопчены по всей площади. Причиной возгорания стал аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования в помещении мастерской. Здание школы удалось спасти.

О пожаре в деревне Торошино Псковского района стало известно в 12:51. Там на улице Школьной в жилом доме в огне пострадали комната и кровля. Нарушение правил устройства и эксплуатации печи стало причиной возникновения пожара. Жилой дом и хозяйственную постройку удалось спасти.

В Стругах Красных на улице Хуторской в жилом доме в двухкомнатной квартире в помещении коридора огонь повредил стену и потолок. Вся квартира закопчена. Короткое замыкание электропроводки в помещении коридора стало причиной возгорания. Три квартиры четырехквартирного жилого дома удалость спасти.

Напомним, что 17 января в Псковском районе на 294 км трассы Р-23 сгорел автомобиль ChevroletAveo 2009 года выпуска.