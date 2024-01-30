Происшествия

Он звал её проституткой: пожилого великолучанина до смерти забил ревнивый сосед

Роковая страсть, необузданная ревность, пылкие чувства… Всё это может быть красивым и притягательным только на страницах бульварных романов. В жизни, к сожалению, от ревности до суда за устранение соперника оказывается всего один шаг.

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Общажная драма в Великих Луках разворачивалась именно по такому сценарию: Он — дерзкий парень с криминальным прошлым. Она — молода и красива, а жестоко убитый из ревности потерпевший годится в отцы им обоим.

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