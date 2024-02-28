Происшествия

Семерых камерунцев выдворили за пределы России по решению печорского суда

Семерых граждан Республики Камерун выдворили за пределы Российской Федерации за нахождение в пограничной зоне без индивидуального пропуска (часть 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Также у правонарушителей отсутствовали документы на право пребывания на территории Российской Федерации (часть 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ).

Печорский районный суд признал четырех мужчин и трех женщин - граждан Республики Камерун - виновными в совершении указанных административных правонарушений. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 500 и 2000 рублей с принудительным выдворением за пределы России.