Происшествия

Артиллерийские снаряды нашли в Порхове и Псковском районе

Два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны нашли в Псковской области 5 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МЧС России.

На Великолукском переулке в Порхове был найден артиллерийский снаряд калибра 76 мм, а вблизи деревни Зайцево Псковского района – калибра 122 мм.

Для идентификации взрывоопасных предметов выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).