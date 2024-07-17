Происшествия

Женщину и мужчину в Пскове подозревают в хищении продуктов из магазина

Женщину и мужчину, подозреваемых в краже из магазина, задержали в Пскове 18 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 22:00 росгвардейцы получили сообщение, что из охраняемого магазина на улице Труда поступил сигнал «тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали мужчину 1985 года рождения и женщину 1986 года рождения, которые похитили из торгового зала продукты, косметику и бытовую химию.

По факту хищения проводится проверка.