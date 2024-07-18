Происшествия

Жителя Палкинского района обвиняют в избиении собутыльника поленом

Прокуратура признала законным решение о возбуждении уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Палкинского района по факту совершения преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Палкинского района.

Вечером в июне во время употребления спиртных напитков между двумя приятелями произошла ссора. В ходе взаимных оскорблений подозреваемый взял полено и несколько раз ударил им друга по голове, чем причинил телесные повреждения в виде ран, которые повлекли легкий вред здоровью.

В настоящее время проводится расследование. Теперь обвиняемому грозит наказание в виде обязательных работ до 360 часов, исправительных работ до года, ограничения свободы до 2 лет или лишения свободы на срок до 2 лет.