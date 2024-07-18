Происшествия

Жилой дом и три хозяйственные постройки сгорели в Новом Изборске

Жилой дом и три хозяйственные постройки сгорели в деревне Новый Изборск Печорского муниципального округа 27 июля. Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы отопительной печи в бане. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС Псковской области

Информация о пожаре на улице Профсоюзной поступила в ведомство в 22:58. К ликвидации возгорания было привлечено 10 специалистов, 3 единицы техники.

Пожарным удалось спасти три жилых дома.

Кроме того, бесхозное строение сгорело в деревне Обжино Куньинского района 27 июля. Предположительно, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем.