Происшествия

Псковичке грозит уголовная ответственность за кражу дезодоранта

Женщина была поймана за воровством в одном из сетевых магазинов в Пскове. Прокурор города утвердил обвинительный акт в отношении злоумышленницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Псковичка предстанет перед судом за кражу и попытку скрыться с места преступления. Женщина, находясь в магазине, была убеждена, что за ней никто не наблюдает, поэтому решила пойти на воровство. Она взяла с полок несколько упаковок дезодоранта и положила в карманы своей одежды. Обвиняемая прошла кассовую зону, не оплатив товар, на что мгновенно обратили внимание сотрудники магазина.

Женщине предложили просто вернуть похищенное, но она отказалась идти на соглашение и попыталась покинуть место преступления. Охранник сумел остановить обвиняемую, не дав ей покинуть помещение до приезда сотрудников полиции.

Действия обвиняемой квалифицированы частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 161 УК РФ. Ей грозит наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо ареста на срок до шести месяцев.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.