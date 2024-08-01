Происшествия

В Невеле ночью сгорела баня из-за неисправности печной трубы

Техногенный пожар произошёл в бане на жилом участке на Заводской улице в Невеле в ночь с 6 на 7 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Службе спасения стало известно о возгорании в ночь с 6 на 7 августа в 00:56. В бане полностью повреждена кровля, изнутри пострадали стены по всему периметру. Несмотря на быстрое распространение огня, пожарным ГУ МЧС России по Псковской области удалось спасти две хозяйственные постройки. На месте работали пять специалистов спасательной службы и две единицы техники.

Причиной пожара стала неисправность конструкции печной трубы.